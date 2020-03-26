РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Глава Подольска Николай Пестов предложил приемку работ по уборке и дезинфекции подъездов доверить жителям, чтобы они подтверждали, что работы действительно проведены, сообщается на сайте администрации округа.

«У кого выявим подъезды, где месяцами не убирают, будем принимать серьезные решения – обстановка такая. Руководители управляющих организаций обязаны контролировать ответственных за проведение уборки и дезинфекции в подъездах, тем более их фамилии размещены в графиках проведения работ. И приемка уборки должна осуществляться не подписью того, кто убирался, а подписью жителей. Пусть они подтверждают, что работы действительно проведены», - сказал глава Подольска Николай Пестов.

По поручению Пестова, в округе проверили качество дезинфекции 456 подъездов в 152 многоквартирных домах. Выявили 47 нарушений, в настоящее время устранили 36. По результатам контрольных мероприятий худшими управляющими организациями оказались МУЖРП-5 и МУП «ДЕЗ». В лучшую сторону отметили МУЖРП-4 и МУП «УК «Лаговское». Много замечаний к работе ООО «Август ЖКХ», ООО «Жилэксплуатация», хорошо работают ООО «Антей+», ООО «Южный парк".

С 16 по 24 марта через систему ЕДС поступила 131 заявка о нарушении уборки мест общего пользования и дезинфекции, 129 заявок (это 98,5%) были отработаны управляющими организациями и закрыты в установленный срок. По одной заявке в адрес МУЖРП-9 требуется доработка, одна заявка, касающаяся ООО УК «Главстройэксплуатация», закрыта с превышением срока.

В Единую диспетчерскую службу по категории «Ненадлежащая уборка подъездов» поступило 65 обращений, пик обращений пришелся на 20 марта, к 24 марта количество обращений сократилось вдвое. Наибольшее количество обращений поступило в адрес МУП ЖПЭТ-2, МУП «ДЕЗ», МУП «СЕЗ», МУЖРП-5. Причинами являются как несвоевременное проведение уборки, так и ее качество.

Максимальное количество обращений (23) на отсутствие дезинфекции поступило 21 марта. Наибольшее количество заявок поступило в адрес МУЖРП-4, МУП «СЕЗ», МУП «ЖПЭТ–2», МУП «ДЕЗ», ООО «Комтех» и МУЖРП–9. Всего жалобы поступили в адрес 14 управляющих организаций.

На горячую линию комитета ЖКХ администрации города поступило 99 обращений. Негативное отношение к работе жители высказали в адрес 13 управляющих компаний, в том числе МУЖРП-5, МУЖРП-4, МУП «ЖПЭТ-2», МУП «СЕЗ», МУП «ДЕЗ», МУЖРП-1. В данный момент 99% от общего количества обращений исполнено.