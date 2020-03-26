РИАМО - 26 мар. Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом Covid-19, сообщает Газета.ru.

«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – написал Акунин в Facebook.

При каких условиях он мог подхватить вирус, 63-летний писатель не уточнил.

«Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», – добавил он.

С 2014 года Акунин живет в Лондоне.

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