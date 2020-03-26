РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Около 250 детей выявили в общественных местах Балашихи в ходе профилактических рейдов по несовершеннолетним, направленным на недопущение распространения коронавируса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 21 марта по 12 апреля приостановлено посещение учащимися школ и организаций дополнительного образования. В целях недопущения распространения коронавируса управление по делам несовершеннолетних администрации Балашихи проводит профилактические рейды. Цель – не допустить массового пребывания детей в общественных местах.

«Такие рейды начали проводить с понедельника (23 марта - ред.) в торговых центрах и местах общественного питания. Всего выявили около 250 детей», - сказала начальник организационно-аналитического отдела управления по делам несовершеннолетних администрации городского округа Любовь Уварова.

Она добавила, что с ними провели беседы, рассказали о методах профилактики, необходимости соблюдения карантина и об опасности нахождения в общественных местах.

Постановлением губернатора Московской области Андреем Воробьевым в регионе введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.