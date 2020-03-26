РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мар. В администрации Домодедова с 30 марта временно приостановят личный прием граждан и организаций, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«С 30 марта 2020 года в администрации городского округа Домодедово и ее структурных подразделениях временно приостановлен личный прием граждан и организаций», - говорится в сообщении.

Направить корреспонденцию можно по электронной почте domodedovo@domod.ru, через официальный сайт администрации https://www.domod.ru/, заполнив форму в разделе «Интернет приемная», а также почтой по адресу: Домодедово, микрорайон Центральный, площадь 30-летия Победы, дом №1. Почтовый индекс: 142000.

Также можно получить консультацию по телефону. Все номера сотрудников представлены в телефонном справочнике (https://www.domod.ru/about/phone.php) на сайте администрации.