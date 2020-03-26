РИАМО - 26 мар. Московские салоны красоты и барбершопы столкнулись с повышенным спросом на свои услуги перед вынужденным закрытием на карантин, сообщили РИАМО в четверг представители заведений.

Ранее столичные власти распорядились приостановить работу салонов красоты, соляриев и бань, чтобы не допустить распространения коронавируса. Заведения должны быть закрыты с 28 марта по 5 апреля.

«Мы закрываемая завтра (27 марта - ред.). Наплыв клиентов есть и он сильный. На завтра вся запись уже закрыта, но нам все равно звонят и спрашивают, можно ли записаться», - сказал представитель салона красоты Birdie.

Сотрудник барбершопа «Я» также отметил возросший поток клиентов.

«После сообщения о закрытии клиенты как-то активизировались. Стали записываться. Сейчас их не намного, но больше, чем обычно», - сказал представитель «Я».

Сеть барбершопов «Раздевалка» сообщила в соцсетях, что 26 и 27 марта работает до последнего клиента.

В барбершопе Libertines также заявили о том, что намерены работать до последнего клиента.

«У нас ажиотаж и сегодня есть и, скорее всего, будет завтра. Слышали, что некоторые заведения будут работать до последнего клиента. Решили, что так тоже будет лучше и для нас. Обычно мы работаем до 20:00, но если кто-то запишется позже - мы с удовольствием примем и этот заказ», - сказал представитель Libertines.

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