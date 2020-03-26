РИАМО - 26 мар. В России страховые компании повысили базовые тарифы ОСАГО, при этом некоторые страховщики начали увеличивать цены еще до снижения курса рубля, передает Газета.ru.

Участники рынка заявили, что это связано с необходимостью компенсировать курсовую разницу стоимости дорожающих запчастей, а также повышением цен в методике расчета убытков от дорожных происшествий.

«Не первый год сохраняется тенденция роста размера средней выплаты. Странно в такой ситуации ожидать, что тарифы не будут увеличиваться», — сказал член правления «Росгосстраха» Евгений Ниссельсон.

Он также отметил, что в Российском союзе автостраховщиков периодически пересматривают в сторону увеличения расценки справочников, которые определяют стоимость ремонта автомобиля. Однако в РСА отрицают рост базовых ставок.