РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» призвал жителей округа узнавать информацию о коронавирусе в официальных источниках в связи с распространением фейковых новостей.

«В связи с участившимися случаями распространения фейковых новостей о коронавирусе призываю всех обращаться за данными к достоверным источникам. Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам COVID-19: стопкоронавирус.рф. На сайте публикуются оперативные сводки по ситуации в России, доступна информация о симптомах и профилактике, описаны меры по борьбе с вирусом», - написал Ружицкий.

Он добавил, что также существует аналогичный ресурс для информирования жителей Подмосковья, он доступен по адресу.

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