РИАМО - 26 мар. Жителям Подмосковья напоминают, что во время распространения коронавируса за услуги ЖКХ без комиссии можно рассчитаться удаленно с помощью Единого личного кабинета, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

Здесь можно оплатить коммунальные услуги, передать показания приборов учета, увидеть историю платежей и начислений, направить заявление, проконсультироваться со специалистом.

«Зайти в личный кабинет можно с сайтов мособлеирц.рф или mosenergosbyt.ru, а также через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», - говорится в сообщении.

Для первичной регистрации нужно приготовить квитанцию МособлЕИРЦ или Мосэнергосбыта за последний месяц, мобильный телефон и адрес электронной почты. Далее нужно зарегистрироваться. Для этого необходимо заполнить поля формы, указать номер мобильного телефона, адрес электронной почты, свои фамилию, имя, отчество, дату рождения. Затем нужно придумать пароль из восьми знаков.

Если все поля заполнены верно, то на мобильный телефон в течение минуты приходит код подтверждения регистрации, который необходимо ввести в следующем открывшемся окне. Если код подтверждения не приходит, нужно проверить правильность заполнения формы регистрации и запросить пароль повторно.

После этого в новом открывшемся окне нужно указать поставщика услуг – МособлЕИРЦ или Мосэнергосбыт, номер лицевого счета (указан в левой верхней части платежного документа) и статус абонента – собственник или другое.

В поле «укажите сумму итого к оплате» нужно указать итоговую сумму к оплате из платежного документа за последний расчетный период, без учета добровольного страхования, отделив копейки запятой.

Заплатить за квартиру можно и с помощью мобильного приложения. Для этого можно зайти в личный кабинет, скачав приложение «Мой Мосэнергосбыт». Воспользоваться приложением могут владельцы мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android. Скачать мобильное приложение для системы iOS можно в App Store. Скачать мобильное приложение для Android можно в Google Play.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев заражения.

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