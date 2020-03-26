РИАМО - 26 мар. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией акцию «День без турникетов», в рамках которой школьники Москвы посещают столичные предприятия, впервые проведут в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С четверга уже доступны виртуальные экскурсии по Останкинской башне, технопарку «Слава», а также по кондитерской фабрике French Kiss.

«На этот раз «День без турникетов» решено провести онлайн. А значит, познакомиться с работой московских предприятий и креативных площадок вместе с москвичами смогут и жители других городов. Экскурсии на сайте проекта будут доступны на постоянной основе, посмотреть их можно в любое время», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

Регистрация для участия в акции не требуется. На сайте проекта размещены карточки с информацией о предприятиях и видеоэкскурсиями по ним.

«Желающих принять участие в акции становится все больше. С 2012 года гостями более двух сотен компаний стали свыше 100 тысяч горожан, причем 60 тысяч из них — только в прошлом году», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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