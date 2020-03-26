РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали 43-летнюю приезжую, подозреваемую в краже мобильного телефона из автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что неизвестная из его автомобиля похитила мобильный телефон стоимостью более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана 43-летняя жительница Саратовской области. В отношении подозреваемой следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.