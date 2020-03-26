РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Гендиректор аграрного предприятия Балашихи «Капитал-ПРОК» Светлана Тананова и представитель городского совета депутатов Вячеслав Крылов передали коммунальным службам округа дезинфицирующие средства для санитарной обработки в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Предприятие «Капитал-ПРОК», которое располагается на территории Балашихи, выпускает действующее средство, способное сдерживать распространение коронавируса.

«С запросом от депутатов и администрации мы обратились к сотрудникам компании и очень приятно, что есть люди, которые осуществляют такую бескорыстную помощь. Препарат является дезинфицирующим средством, которым можно обрабатывать не только детские площадки, но также подъезды и прилегающие к домам территории», - сказал Крылов.

Он добавил, что часть препаратов была передана в детские сады, часть управляющим компаниям. Работа по обеспечению коммунальных служб дезинфицирующими средствами продолжится. Препараты раздадут также в микрорайонах ВНИИПО, Северный и Южный.

По словам Танановой, они передали 8 ведер препарата и этого количества хватит для того, чтобы в достаточной мере обработать большие площади - порядка 1,5 тысяч квадратных метров. С его помощью также обработают детские сады и площадки.

«Данное средство - это собственная разработка нашего холдинга, которая проходила различные опыты и тестирования. Препарат является сильнейшим и эффективным дезинфектантом. На него сейчас очень большой спрос. Средство также является безопасным для человека. Кроме того, препарат разрешен в детских дошкольных учреждениях и его используют в больницах для предстерилизационной обработки хирургического и стоматологического инструментария», - подчеркнула Тананова.

Санитарная обработка детских площадок и подъездов жилых домов проводится в Балашихе в соответствии с постановлением правительства Московской области для предотвращения возможного распространения новой коронавирусной инфекции.