РИАМО – 26 мар. В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение уровня социального обеспечения россиян, а также сохранения их здоровья при распространении коронавируса, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Документ устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности с 1 апреля по 31 декабря этого года включительно.

«Если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями указанного федерального закона, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда», — говорится в тексте пояснительной записки.

Кроме того, законопроект также предусматривает учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.

Согласно документу, родителям, которые получают выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок. Все назначения по выплатам будет производиться автоматически.

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к нации из-за распространения коронавируса и предложил несколько нововведений для сохранения здоровья россиян и поддержку бизнеса.