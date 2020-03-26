РИАМО - 26 мар. Басманный суд Москвы оставил в СИЗО до 7 июня четырех бывших сотрудников полиции по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Басманным районным судом продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца и Романа Феофанова до 7 июня 2020 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении обвиняемым меры пресечения <…> отказано», – сказал собеседник агентства.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста еще одному экс-оперативнику – Денису Коновалову.

Летом 2019 года полицейские УВД по Западному округу столицы подложили наркотики в рюкзак Голунова и в его квартиру. Таким образом, они смогли подделать результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала общественный резонанс в стране. Его дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили из-под стражи.

Позже пятерых полицейских задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Им вменяют превышение должностных полномочий, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков.