РИАМО - 26 мар. Специалисты компании «ПСК Фарма» разрабатывают два противовирусных препарата нового поколения, которые, по мнению производителей, будут гораздо эффективнее по сравнению с существующими, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания в Дубне выпускает более 50 видов медикаментов. Большую часть продукции составляют лекарства для людей с заболеваниями легких. До конца 2020 года будут разрабатывать противовирусные лекарства нового поколения.

«В прошлом году мы обеспечили данное предприятие субсидией в 49,3 миллионов рублей на создание объектов инженерной инфраструктуры. В планах создание полного цикла производства препаратов от легочных заболеваний – строительство второй очереди завода», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Сейчас производство идет в обычном режиме. На предприятии из-за вспышки коронавируса усилены профилактики: сотрудникам при входе на работу измеряют температуру, увеличено количество точек для дезинфекции рук.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, общее число случаев заражения по России выросло до 840.

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