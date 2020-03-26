РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Перевозка пассажиров по маршрутам городского округа Мытищи будет осуществляться по воскресному расписанию с 28 марта по 5 апреля, говорится в сообщении управления транспорта и дорожного хозяйства администрации горокруга.

«В период с 28 марта по 5 апреля, учитывая значительное снижение пассажиропотока, выполнение перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок будет осуществляться по расписанию воскресного дня», - говорится в сообщении.

Введенные меры осуществляются в связи предупреждением распространения коронавирусной инфекции.