РИАМО - 26 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин расширил обязанности нового колл-центра правительства столицы, осуществляющего прием обращений граждан по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции, он станет штабом для координации работы по оказанию социальной помощи пожилым горожанам, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг Собянин посетил новый колл-центр правительства Москвы, который принимает звонки россиян по вопросам, связанным с ситуацией по коронавирусной инфекции.

«До сегодняшнего дня основной задачей городского колл-центра по коронавирусу была регистрация и выдача больничных листов москвичам, находящимся в режиме самоизоляции. Эта задача сохраняется и в дальнейшем», - сказал Собянин.

Также колл-центр будет осуществлять и другую задачу - он станет штабом, координирующим работу по оказанию соцпомощи москвичам. С четверга примерно 1,9 миллиона пожилых и хронически больных горожан находятся на домашнем режиме самоизоляции.

По словам мэра, чтобы выполнить эту задачу, было открыто второе помещение и увеличена мощность колл-центра в два раза.

Колл-центр правительства Москвы по вопросам, связанным с распространением Covid-2019 (+7-495-870-45-09), начал свою работу 4 марта в спортзале школы №1409. Начиная с 17 марта, был развернут второй колл-центр в здании школы №548.

Звонки в колл-центрах принимают 370 сотрудников центров госуслуг «Мои документы»: 100 человек на Ходынском бульваре и 270 человек – на ЗИЛе.

Операторы дежурят посменно в режиме 2/2. Перед началом работы они проходят обучение – порядка 50-60 человек в день. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.

Выписку больничных листов гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, осуществляют 25 врачей городских поликлиник. При необходимости они же оказывают консультативную помощь. Доставку больничных листов и справок на дом осуществляют сотрудники центров госуслуг.

С начала работы горячей линии операторы приняли свыше 267 тысяч звонков. Доля звонков с целью получения консультации составляет почти 70%. За оформлением больничных и справок обратились почти 45 тысяч жителей.

С 23 марта колл-центр приступил к приему звонков от пожилых и хронически больных москвичей, которым предстоит провести несколько недель в карантине. Позвонив по телефону +7-495-870-45-09, они могут получить социальную и психологическую помощь.

Заявки принимаются по следующим направлениям: покупка и доставка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости; покупка и доставка корма домашним питомцам и выгул собак; доставка дров и угля на садовые участки пожилым москвичам, выбравшим режим самоизоляции на даче.

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