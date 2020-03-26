РИАМО - 26 мар. Информация, которую начали распространять в соцсетях и мессенджерах о приостановке строительных работ в столице, является ложной, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
В четверг в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что Москомстройинвест якобы обязал застройщиков приостановить все строительные работы в связи с распространением коронавирусной инфекцией.
«Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
На сегодняшний день в мире зафиксировано более 487 тысяч случаев заражения Covid-19. В РФ выявлено 840 случаев заболевания коронавирусом.
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