РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске с 28 марта приостановят возврат билетов за отмененные спектакли и концерты в кассе ДК «Октябрь», возобновить планируют 6 апреля, сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На основании указа президента РФ «Об объявлении в РФ нерабочих дней» с 28 марта по 5 апреля касса ДК «Октябрь» не работает. Прием билетов на возврат по отмененным и перенесенным мероприятиям и продажа билетов на мероприятия, проводимые в ДК, возобновится с 6 апреля», - говорится в сообщении.

Ранее в ДК «Октябрь» в связи с изменением рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса, в том числе отмены всех досуговых мероприятий, численность которых превышает 50 человек, все спектакли, концерты, публичные массовые мероприятия отменили до 10 апреля 2020 года включительно. Возврат денежных средств за билет на отмененное мероприятие производится в течение двух недель с момента подачи заявления.