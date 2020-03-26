РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в четверг вечером образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 17:35 движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на Старом Симферопольском шоссе, улицах Большая Серпуховская, Кирова, Клемента Готвальда, проспекте Ленина и других.