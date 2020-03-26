РИАМО - 26 мар. За неделю международные резервы России сократились на 5,1%, до 551,2 миллиарда долларов США, сообщает Газета.ru.

«На 20 марта 2020 года объем российских международных резервов составил 551,2 миллиарда долларов, снизившись на 29,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 13 марта», – говорится в сообщении.

Сокращение произошло под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки.

Международные резервы представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России.