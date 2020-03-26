РИАМО - 26 мар. Трейлер сериала «Защищая Джейкоба» появился на YouTube-канале сервиса Apple TV+, главную роль в шоу исполнит актер Крис Эванс, сообщает Газета.ru.

«Премьера сериала запланирована на 24 апреля», – отмечается в материале.

Сериал был снят по книге Уилльяма Лэндея о заместителе окружного прокурора Эндрю Барбере, который пытается доказать, что его 14-летний сын не причастен к убийству сверстника.

Главную роль в сериале сыграл актер Крис Эванс. Так в актерском составе числятся Мишель Джокери, Бетти Гэбриель, Черри Джонс и другие.