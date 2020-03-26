РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Полицейские Мытищ задержали подозреваемых в краже денежных средств и личных вещей из комнаты в общежитии, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» обратился 30-летний местный житель, он сообщил, что из его комнаты в общежитии на улице Селезнева путем свободного доступа похитили денежные средства, две электрические зубные щетки и электрический триммер. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны 22-летний уроженец Краснодарского края и 20-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту следователем Следственного управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.