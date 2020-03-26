РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Коммунальщики приступили к дезинфекции детской игровой площадки «Кораблик» в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» во исполнение регламента по организации дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах проводит работы по дезинфекции детской игровой площадки на улице Генерала Смирнова, 12», - говорится в сообщении.

Данная площадка под названием «Кораблик» была установлена по губернаторской программе «Наше Подмосковье».