РИАМО-26 мар. Директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала последнюю песню артистки, сообщает Газета.ru.

«Дорогие родители и Веруша! Я горжусь нашей дружбой. Пусть эта песня несет в себе и часть моей души, вам на память!» – написала Исаева в своем Instagram-аккаунте, обращаясь к родителям и дочери Началовой.

Последняя песня Началовой называется «Останься».

Началова скончалась 16 марта 2019 года в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний. Она была известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1».