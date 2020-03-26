РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске дежурный психолог центра «Юность» консультирует по телефону и Skype нуждающихся в помощи, сообщается в группе «Психологический центр «Юность», Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дежурный психолог центра «Юность» окажет консультации дистанционно по телефону и Skype тем, кому нужна помощь и кто не справляется с эмоциональным состоянием. Обратиться к дежурному психологу центра можно по телефону, также можно записаться на консультацию по Skype», - говорится в сообщении.

Обратиться за помощью можно по телефону: 8(496)764-57-99, Skype: csppm.podolsk.