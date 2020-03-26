РИАМО - 26 мар. В четверг спасатели отряда №31 вытащили ребенка, чья нога застряла между деревьев, инцидент произошел на улице Энтузиастов в Дубне, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Мальчик застрял на дереве во время игры и не смог самостоятельно выбраться.

«На помощь прибыли работники дежурной смены. Используя гидравлический спасательный инструмент, с помощью которого можно разжимать металл и другие конструкции, мы за считанные секунды освободили ребенка. Мальчик не пострадал», – сказал старший смены Алексей Горшков.

После освобождения ребенка спасатели провели профилактическую беседу с игравшими детьми.