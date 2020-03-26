РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Культурно-досуговый центр «Октябрьский» в Люберцах 29 марта проведет мастер-класс по актерскому мастерству онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Культурно-досуговый центр «Октябрьский» приглашает люберчан 29 марта принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству «Я подарю тебе театр». Присоединяйтесь к прямому эфиру в 12:00 в аккаунтах социальных сетей КДЦ «Октябрьский», - говорится в сообщении.

Прямой эфир пройдет в Instagram-аккаунте, в профиле Facebook: oktcenterkultura и на странице в соцсети «ВКонтакте».

Занятие проведет руководитель театра-мюзикла «Успех» Мария Лукина. Участникам предложат упражнения по сценической речи и снятию зажимов с нижней челюсти.