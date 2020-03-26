РИАМО - 26 мар. Светофоры Москвы начали готовить к весенне-летнему сезону, работы продолжатся до конца апреля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

На столичных светофорах начали проводить ежегодные работы по покраске и помывке. В рамках работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему периоду в порядок приведут дорожные табло, камеры видеонаблюдения, детекторы транспорта.

«В течение года службы эксплуатации поддерживают светофоры и знаки в рабочем состоянии, однако мы считаем необходимым по окончании зимы привести все наши объекты в порядок. В городе установлено более 40 тысяч светофоров, из них 15% уже подготовлены», – говорится в сообщении.

Помывка и покраска светофоров в Москве не помешает движению автомобилистов и будет проходить в специально запланированное время, включая выходные дни.

О любых неисправностях светофоров и дорожных знаков можно сообщить в контакт-центр «Московский транспорт» по короткому номеру 3210, или воспользоваться электронной приемной на едином транспортном портале.

Данные работы начались в конце марта и продолжатся до конца апреля.