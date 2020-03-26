РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Заместитель начальника управления по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Олег Сигунов проведет 27 марта прием жителей Подольска по видеоконференцсвязи, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«27 марта в здании УМВД России по городскому округу Подольск в кабинете для приема граждан с 16:00 до 18:00 проведет прием граждан заместителем начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов. Прием будет осуществляться в режиме видеосвязи», - говорится в сообщении.

Прием пройдет в по адресу: Подольск, Революционный проспект, 84. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8(496)763-02-59.