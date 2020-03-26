РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. В подмосковной Балашихе в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации начали шить защитные маски для лица, их выпуском на хлопкопрядильной фабрике округа занимается компания «Аргент», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Мы изначально производители женской одежды, но в связи со сложившейся ситуацией две недели назад начали шить защитные макси для лица, на которые многократно вырос спрос. Шьем их из нетканого материала. Они предназначены для защиты от того, что летает в воздухе. Небольшую партию компания предоставила Общественной палате Балашихи», - сказал коммерческий директор компании Алексей Голов.

Он добавил, что в день производится около 4 тысяч изделий. В хлопковых масках есть карманы, куда можно вставить антибактериальные салфетки для очистки вдыхаемого воздуха.

«Очень приятно, что одно из частных предприятий городского округа, которое перепрофилировалось и изготавливает многоразовые маски для лица, передало небольшую партию для Общественной палаты», - отметила председатель палаты Елена Жарова.

Она поблагодарила малый и средний бизнес за то, что они находят в себе силы и возможность помогать людям, которым это сейчас необходимо. Жарова добавила, что на базе Общественной палаты сформирован отряд из добровольцев, которые каждый день развозят продуктовые наборы и лекарства социально незащищенным гражданам и лицам пожилого возраста.

Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

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