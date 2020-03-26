РИАМО - 26 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля не ходить в гости и не собираться большими компаниями на шашлыки, а провести это время с семьей.

«С 28 марта по 5 апреля в нашей стране объявлены длинные выходные. Давайте поговорим о том, как важно и нужно их провести. Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то — шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие сейчас, остаться дома, и если и гулять, то только с семьей», - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что на утро четверга в регионе был подтвержден 41 случай коронавируса. Семь человек выздоровели. Еще 58 анализов из Московской области находятся на подтверждении в новосибирском «Векторе».

Губернатор подчеркнул, что врачи в регионе работают профессионально, и это уже хороший результат. Ситуация с коронавирусом находится под контролем. А самое безопасное сейчас для жителей — побыть дома, чтобы уберечь себя и своих близких.

«У многих в ближайшие дни появится время на то, что мы раньше откладывали. Я уверен, каждый из вас найдет чем заняться: кто-то будет читать книгу, кто-то смотреть сериал, но ключевое — это ни в коем случае не собираться большими компаниями», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье и Москве приняты дополнительные меры по противодействию распространения коронавируса, которые предусматривают закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники, салонов красоты.

«Я только что разговаривал с врачами, которые борются с коронавирусом. У нас в области порядка 50 инфекционных клиник. Мы сейчас их все готовим на всякий случай, для того, чтобы если понадобится, они могли оказывать помощь. Врачи просят быть предельно внимательными к общению с другими людьми», - уточнил губернатор.

По его словам, в регионе останется дистанционная торговля, буду работать продуктовые магазины у дома и аптеки, чтобы жители всегда могли купить продукты и лекарства.

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