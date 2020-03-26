РИАМО - 26 мар. Президент России Владимир Путин высказал мнение, что стране может понадобиться менее трех месяцев, чтобы победить эпидемию коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца)», — сказал Путин на встрече с представителями бизнеса.

Он отметил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса в стране изменится к лучшему — вопрос лишь в сроках данных изменений, а также в эффективности совместной работы.

Глава государства добавил, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за Covid-2019 меры, тем меньше они продлятся.

В России отмечено 840 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. От Covid-2019 вылечили 38 пациентов.

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