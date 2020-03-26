РИАМО - 26 мар. Болельщики столичного футбольного клуба «Спартак» поддержали врачей больницы в Коммунарке, а также пациентов, которые сейчас находятся там с подозрением на коронавирус, сообщает Газета.ru.

«Под окнами больницы в Коммунарке они нарисовали граффити «Борись и побеждай». Объединение Supporters Group опубликовало в Instagram фото граффити», – говорится в сообщении.

В России на сегодняшний день диагностировано 840 случаев заражения Covid-2019, в том числе 182 случая зафиксировали за последние сутки.

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