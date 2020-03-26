РИАМО – 26 мар. Президент России Владимир Путин назвал две основные проблемы в нынешней ситуации – это падение цен на нефть и пандемия коронавируса, сообщает Газета.Ru.

«Я не буду характеризовать обстановку, вы все люди грамотные, смотрите Интернет и СМИ, видите, что происходит у нас в стране, за границей. У нас две проблемы: обрушился фактически рынок нефти и еще вирус этот прилетел», — подчеркнул президент.

При этом он уверен, что распространение коронавируса точно изменится к лучшему, вопрос в сроках.

Ранее курс рубля обвалился из-за падения цен на нефть более чем на 30% 9 марта. Нестабильность вызвана развалом сделки ОПЕК+, страны не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи нефти во втором квартале 2020 года.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 489 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 840 случаев заражения.

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