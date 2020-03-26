РИАМО - 26 мар. Роскомнадзор направил в Twitter требование об удалении ложной информации о введении в Москве комендантского часа, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Facebook удалил недостоверную общественно значимую информацию о числе заболевших коронавирусом.

«В Роскомнадзор в четверг поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», размещенном в социальной сети Twitter», - отмечается в материале.

Администраторам соцсети направили соответствующее уведомление о необходимости удалить фековую информацию.

«Меры по противодействию распространению <…> недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений и создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 489 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 840 случаев коронавируса. В столице и по всей стране принимают целый комплекс мер для предотвращения распространения инфекции. Так, школьников и студентов отправили на карантин, также введен запрет на проведение любых массовых мероприятий.