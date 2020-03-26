РИАМО - 26 мар. Шоумен Максим Галкин продемонстрировал подписчикам своего Instagram-аккаунта способ нажимать кнопки в лифте, который позволит не подцепить коронавирус, сообщает Nation News.

«Оригинальным способом гигиенического бесконтактного пользования кнопками в условиях пандемии поделился друг из Прибалтики!» — подписал ролик Галкин.

На видео видно, что на этаже под кнопкой вызова лифта прилеплена губка, в которую вставлены зубочистки. Над кнопкой размещен стаканчик. Человек берет зубочистку и с ее помощью нажимает кнопку, а потом выбрасывает зубочистку в стаканчик.

Такое же «устройство» есть и в кабине лифта.

Китайские власти сообщили о вспышке новой коронавирусной инфекции в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч случаев заражения Covid-19. В России выявлено 840 случаев.

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