РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Жители Подольска смогут принять участие в конкурсе чтецов «Спасибо за мирное небо!» в формате онлайн до 12 апреля, сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

«Дом культуры «Металлург» проводит конкурс чтецов «Спасибо за мирное небо!» в формате онлайн. Приглашаем жителей в возрасте от 6 лет принять участие. Для этого необходимо снять видео, на котором участник читает стихотворение на военную тематику, длительностью не более 5 минут. После этого заполнить анкету-заявку на сайте ДК и отправить на почту: DKMetallurg-konkurs@yandex.ru до 12 апреля», - говорится в сообщении.

По итогам конкурса будет выбран один победитель, который получит диплом и памятный подарок. Также лучший чтец примет участие в концертной программе 9 мая.