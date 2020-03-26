РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске «Бани Алексеева» приостановят работу с 27 марта по 5 апреля, сообщается в группе банного комплекса в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области на период с 28 марта по 5 апреля приостановили работу салонов красоты, соляриев и бань, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Бани Алексеева» с 27 марта по 5 апреля включительно приостанавливают работу из-за режима повешенной готовности для предотвращения распространения коронавируса согласно постановлению губернатора Московской области», - говорится в сообщении.

В Подмосковье режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели с 13 марта. В регионе запрещено проведение массовых мероприятий, ученики подмосковных школ перешли на дистанционное обучение.

Также пожилым жителям рекомендовали временно не выходить из дома. К доставке продуктов и лекарственных препаратов для пожилых подключили волонтеров.

В Подмосковье принимают целый комплекс мер для предотвращения распространения инфекции. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, введен запрет на проведение любых массовых мероприятий, временно закрыты спортивные учреждения. Приостановят работу рестораны, кафе. МФЦ переведены на работу только по предварительной записи.

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