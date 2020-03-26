РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. В сосудистый центр Люберецкой областной больницы поступило новое оборудование для ранней реабилитации пациентов с нарушением мозгового кровообращения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Четыре единицы нового оборудования для реабилитации пациентов после инсульта поступило в физиотерапевтическое отделение сосудистого центра – стабилоплатформа с биологической обратной связью, велоэргометр, система для разгрузки веса пациента, а также комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга», – сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

Он отметил, что оборудование активно применяется для реабилитации больных в раннем восстановительном периоде инсульта – для восстановления утраченных двигательных навыков, равновесия и чувства координации.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его общая стоимость составила около пяти миллионов рублей.