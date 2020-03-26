РИАМО - 26 мар. Температура в столице в четверг составила 16 градусов тепла, что делает ее рекордной для этой даты, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В Москве в 15 часов, в условиях солнечной, антициклональной погоды, на метеостанции ВДНХ температура воздуха поднялась до отметки в плюс 16 градусов. Таким образом, обновлен суточный рекорд максимальной температуры для этого дня», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее рекорд 26 марта составлял плюс 15,1 градуса, он был зафиксирован в 1973 году.

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