РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Жители подмосковных Люберец в возрасте до 18 лет могут принять участие в конкурсе детского рисунка «Разноцветные капли» до 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители Люберец в возрасте от трех до 18 лет до 31 мая могут принять участие в конкурсе детского рисунка «Разноцветные капли», организатором которого выступает ФБГУ «Центр развития водохозяйственного комплекса». Цель конкурса - популяризация идей водосбережения и уважительного отношения к водным ресурсам среди дошкольников, школьников и их родителей», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет по номинациям: «Вода России», «Времена года», «Добровольцы Воды», «75-летие Победы в Великой Отечественной войне» (роль водных объектов в деле Победы, памятные места), «Уникальные водные объекты».

Каждый участник может подать работы в нескольких номинациях, но в каждой номинации только одну работу. Для участия в конкурсе необходимо с 23 марта по 31 мая зарегистрироваться и подать работу на сайте: разноцветныекапли.рф.

Победители конкурса получат дипломы и подарочные сертификаты.