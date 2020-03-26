РИАМО - 26 мар. В Московской области и столице 30 марта ожидается мокрый снег, холодный северный ветер и температура не выше плюс 2-4 градусов, сообщается сообщается на сайте «Метеовести».

До 28 марта в Московском регионе будет тепло и без осадков.

«В воскресенье жители региона заметят первые признаки погодных перемен. Днем пока по-прежнему тепло, до плюс 12 - плюс 14 градусов, но ближе к вечеру облаков станет больше и местами пройдут небольшие дожди. Так проявит себя надвигающийся с северо-запада холодный атмосферный фронт», — отмечается в материале.

В ночь на 30 марта в регионе похолодает, столбики термометров приблизятся к отметке 0 градусов, пойдет дождь, местами мокрый снег, будет дуть холодный северный ветер. На дорогах может образоваться гололедица.

В следующие два дня в Подмосковье и Москве температура не поднимется выше минус 3 градусов ночью и плюс 5 градусов днем.