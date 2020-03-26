РИАМО - 26 мар. Сервис BlaBlaCar принял решение о приостановке работы с 30 марта по запросу московских властей, в других регионах вводится ограничение на пассажиров – не более одного, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности сервис BlaBlaCar попросили приостановить работу.

«Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице. По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях», – говорится в сообщении.

Компания отметила, что солидарна с правительством России в борьбе с распространением Covid-19 и принимает все необходимые меры с своей стороны.

«На этой неделе мы ограничили число мест для бронирования до трех и призвали наших пользователей воздержаться от поездок и использования платформы. Однако, мы решили принять более строгие ограничительные меры», – добавляется в материале.

В ночь с воскресенья на понедельник компания по всей стране ограничит число мест для бронирования до одного.

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