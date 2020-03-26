РИАМО - 26 мар. Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, согласно которому кабмин получит право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России или на ее части, сообщает Газета.ru.

«Кабмин сможет устанавливать обязательные правила поведения при введении таких режимов. Также дается право на меры по координации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе при распространении опасных для жизни заболеваний», – говорится в сообщении.

Китайские власти сообщили о вспышке новой коронавирусной инфекции в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч случаев заражения Covid-19. В России выявлено 840 случаев.

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