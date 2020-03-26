РИАМО - 26 мар. Введение уголовной ответственности за нарушение самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимая мера, сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Я не считаю, что предлагаемая мера суровая. Она нужна, учитывая ситуацию, которая сложилась во всем мире. <…> Эта пандемия, она требует тех мероприятий, которые сначала были направлены на предупреждение ввоза на территорию Российской Федерации особо опасной инфекции. Сейчас направлены на нераспространение. Эта мера нужна, она не противоречит нормам Конституции», - сказала Кусайко.

Также она назвала человеческое здоровье главной ценностью. Поэтому одна из задач общества и государства сохранить его.

В России на сегодняшний день диагностировано 840 случаев заражения Covid-2019, в том числе 182 случая зафиксировали за последние сутки.

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