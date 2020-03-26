РИАМО – 26 мар. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел заседание рабочей группы по координации действий регионов СКФО, направленных на борьбу с распространением Covid-2019, сообщает RT.

По его словам, в настоящее время приоритет для региональных властей – выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным во время телеобращения к нации. Это обеспечение социальной защиты граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса.

«Надо широко информировать население о принимаемых на местах профилактических мерах, о важности соблюдения всех предписаний специалистов. Люди должны понимать, что такое самоизоляция, как им правильно себя вести», – заявил Чайка.

Он добавил, что от данных мер во многом зависит дальнейшее развитие ситуации, а также купирование возможных панических настроений.

В аппарат полпредства поступила информация от региональных оперативных штабов относительно ситуации с медицинским персоналом и местами в больницах.

«Это вопрос, который сейчас требует безотлагательного решения. Мы в режиме реального времени со всеми руководителями регионов занимаемся этой проблемой», – подчеркнул Чайка.

В России на сегодняшний день диагностировано 840 случаев заражения Covid-2019, в том числе 182 случая зафиксировали за последние сутки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>