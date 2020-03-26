РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В домах подмосковного Подольска сотрудники специализированных организаций продолжат проверять газовое оборудование в средствах индивидуальной защиты, препятствующих распространению коронавируса, сообщается на сайте администрации округа.

«Специализированные организации по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) продолжат проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в штатном режиме. Бригады сотрудников специализированных организаций проинструктированы о соблюдении мер безопасности и обеспечены средствами индивидуальной защиты, препятствующими распространению коронавируса», - говорится в сообщении.

С графиками проведения работ можно ознакомиться на сайте администрации городского округа, сайтах управляющих и специализированных организаций. С вопросами по поводу проверок можно обращаться по телефону: 8(496)755-57-93 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.