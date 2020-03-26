РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Прием посетителей в управлении по социальной политике администрации городского округа Мытищи приостановили до 14 апреля в связи с угрозой распространения Covid-19, говорится в сообщении управления.

В связи с угрозой распространения новой инфекции коронавируса и введением на территории Подмосковья режима повышенной готовности, в профилактических целях жителям рекомендуется не посещать места массового пребывания людей, а находящимся в зоне риска пожилым гражданам старше 65 лет без крайней необходимости не следует покидать жилища.

«В управлении по социальной политике администрации городского округа Мытищи с 26 марта по 14 апреля приостановлен прием посетителей. Убедительно просим вас воздержаться от посещения общественных мест, в том числе учреждений социальной защиты. Для оказания государственных услуг вы можете воспользоваться электронной подачей документов с помощью Регионального портала государственных и муниципальных услуг Подмосковья», - говорится в сообщении.

Проконсультироваться можно также с 9:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 15:30 по вопросам субсидии ЖКУ: 8(495)586-31-88, на тему оздоровления детей: 8(498)602-75-19, о вступление в брак: 8(498)602-75-14.

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