РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Сдать тест на коронавирус теперь можно в подмосковной Балашихе в медицинской лаборатории «Гемотест» на Проспекте Ленина, 8, сообщается на сайте медлаборатории.

«Услуга по диагностике вируса действует в шести городских округах Московской области: Балашихе, Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Одинцове, а также в двух московских отделениях. С 31 марта в этот список добавится Симферополь», - говорится в сообщении.

В Балашихе сдать тест на коронавирус можно в отделении «Гемотеста» по адресу: Проспект Ленина, дом №8. График работы - 11:00–17:30. Необходимо иметь при себе паспорт. Анализ можно сдать с 11:00 до конца рабочего дня отделения. В это время пациенты с другими заказами приниматься не будут.

Стоимость исследования составляет 1490 рублей, также необходимо оплатить взятие биоматериала в размере 410 рублей. Для выполнения теста используются ПЦР-системы производства научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Специальная подготовка к анализу не нужна, достаточно соблюдать общие правила. Биоматериал для исследования – соскоб клеток носоглотки и ротоглотки. Процесс оформления заказа и сдачи анализа займет около 10 минут, при желании можно оформить предзаказ.

«Результаты исследования будут готовы в течение 2 дней, их можно будет получить по электронной почте или в личном кабинете на сайте. При получении положительного или сомнительного результата «Гемотест» в течение 2 часов отправит биоматериал на подтверждающие тесты в лабораторию Роспотребнадзора. Обязательно обратитесь в ведомство, если тест выявит у вас коронавирусную инфекцию», - добавляется в материале.

Анализ предназначен для тех, кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом (особенно в часы пик), контактировал с зараженными или потенциально инфицированными лицами, выезжал за рубеж.

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