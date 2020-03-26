РИАМО - 26 мар. По состоянию на 10:00 утра четверга в утренний час пик в сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток снился на 43%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожной инфраструктуры столицы.

На 39% снизился пассажиропоток на наземном транспорте, на 35% сократились поездки на автобусах из Московской области, на 35% — на пригородных электричках. Также сократилось на 23% число поездок на такси и каршеринге, отмечается снижение на 6% от общего количества числа личного транспорта. При этом на 5% выросло количество авто, приезжающих из области в Москву утром.

«Что радует: 28% снижение количества ДТП. Что не радует: 63 тысячи людей старше 65 лет пытались проехать в метро сегодня до 10 утра», - говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали граждан позаботиться о близких.

«Просите бабушек, дедушек и пожилых родителей остаться дома. Они находятся в группе риска», - отмечается в материале.